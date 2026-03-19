Овечкин — 6-й игрок в истории НХЛ с 25+ голами в 40 лет или старше. Только Хоу, Бьюсик, Селянне, Ягр и Прентис забивали больше в этом возрасте

40-летний форвард стал шестым хоккеистом в истории лиги, которому удалось забить 25 голов в 40 лет или старше.
Рекорд результативности в этом возрасте у Горди Хоу — 44 гола в сезоне-1968−69. Овечкина также опережают Джонни Бьюсик (36, 1975/76), Теему Селянне (31, 2010/11), Яромир Ягр (27, 2015/16) и Дин Прентис (26, 1972/73).
Овечкин повторил рекорд НХЛ, забив 25+ голов в 20 регулярках за карьеру. У Горди Хоу такой же результат.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.