19:00
Северсталь
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.19
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
2
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
1
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Оттава
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
6
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2

Величкин о поддержке «Металлурга» от Малкина: «С Женей неразрывная связь — вели его с нуля, вместе с семьей. Благодаря таланту и характеру он вырос в классного мастера»

Бывший вице‑президент «Металлурга» Геннадий Величкин заявил, что у клуба неразрывная связь с форвардом «Питтсбурга» Евгением Малкиным, который начинал карьеру в магнитогорской команде.

Источник: Спортс"

Ранее клуб выложил фото Малкина в именном юбилейном игровом свитере «Металлурга».

— Перед стартом плей‑офф Малкин пожелал удачи «Металлургу». Насколько важна и ценна такая поддержка для команды? Приятно ли, что Евгений не забывает родной клуб?

— Конечно, с Женей Малкиным неразрывная связь. Человек с нуля начинал ребенком, которого вели все время. Женю сопровождали, мы вели его вместе с семьей, и семье помогали, и ему помогали, вытаскивали. Благодаря своему таланту и характеру Женя вырос в классного мастера.

Эти мастера продолжают расти у нас. Можно назвать большое количество фамилий молодых мальчишек, которые уже сегодня становятся звездами в 20 с небольшим лет, через несколько лет их будет еще больше. И это все идет только на пользу клубу.

В городе, наверное, нет такого мальчишки, который не мечтал бы стать хоккеистом. Все‑таки почти полумиллионный город. Это очень хорошее направление.

Когда‑то в Магнитогорске был популярен футбол, очень популярен был биатлон, даже участников Олимпиады растили. Сегодня это хоккей, он на первом месте, — сказал Величкин.

Малкин о новом контракте с «Питтсбургом»: «Дубас сказал, что надо подождать до лета. Он спросил, хочу ли я играть в следующем сезоне. Ответил, что да».

Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше