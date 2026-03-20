Ротенберг об одежде Putin Team и «Красной машины»: «В хоккее есть две ценные вещи — победа и командность. Эти ценности хотим доносить до людей не только через спорт, но и через

«Сегодня в рамках шестой Московской недели моды состоялся показ, который стал официальным анонсом совместной коллекции “Красной Машины” и Putin Team Russia.
Для нас «Красная Машина» — это не только часть великой истории нашего хоккея. Это традиции, которые должны работать на будущее: от легенд советского спорта — к победителям нового времени, к детям, к семьям, к тем, кто только делает первые шаги в спорте. Очень важно, что сегодня российские бренды могут создавать сильный, современный и конкурентоспособный продукт.
Хочу поблагодарить всех партнеров, которые поддержали этот проект: РОЛЬФ, платформу международных платежей А7, компанию «Напитки вместе», банк ПСБ, Общероссийское общественное движение «Здоровое Отечество».
Спасибо управляющему партнеру Putin Team Russia Дмитрию Гвазаве — за доверие, совместную работу и большой вклад в запуск этого проекта.
Отдельная благодарность генеральному директору РФПИ Кириллу Дмитриеву за то, что в своем насыщенном графике он нашел время прийти на показ и поддержать нас своим присутствием.
Спасибо фигуристам Александре Степановой и Ивану Букину — за участие в показе, а юной певице Анне Волковой — за яркое выступление и атмосферу, которую она подарила этому вечеру.
Также хочу поблагодарить всех представителей Московской недели моды, Putin Team Russia и «Красной Машины» за классную организацию показа, внимание к деталям и профессиональную работу.
В хоккее есть две по-настоящему ценные вещи — победа и командность. Именно эти ценности мы хотим доносить до людей не только через спорт, но и через ежедневный стиль, через то, что человек выбирает каждый день. Двигаемся дальше. Вперед и вместе!" — написал Ротенберг.
Ротенберг о коллаборации с Putin Team: «Из России сбежали Nike, Adidas, Under Armour, это хорошая новость для нас. Весь мир знает, что такое “Красная машина”, спросите у любого канадца, американца».