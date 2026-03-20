Карбери о дебюте Хатсона: «Он был феноменален, сделал много хорошего. Не знаю, можно ли было придумать лучшую первую игру для Коула в форме “Кэпиталс”

Он забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:1). Эта игра была для американца дебютной в лиге.
"Я считаю, что он был феноменален. С самой первой смены мы хотели как можно быстрее выпустить его на лед и дать ему сыграть. Первая смена была одной из лучших за весь сезон…
Он сделал много хорошего. Не знаю, можно ли было придумать лучшую первую игру для Коула Хатсона в форме «Кэпиталс», — сказал Карбери.
Коул Хатсон — самый молодой защитник «Вашингтона» за 44 года с голом в дебютном матче в НХЛ — 19 лет и 263 дня. Рекорд у Скотта Стивенса — 18 лет и 188 дней.