Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.33
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
5.22
X
5.00
П2
1.55
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.91
X
4.33
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Авангард
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Амур
3
П1
X
П2

Комтуа о том, что Разин сравнил его с курицей: «Лицемер. Меня подло ударили по ребрам. Я предполагаю, что КХЛ нужны деньги, они оштрафовали меня за симуляцию»

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа высказался о штрафе за симуляцию в матче против «Металлурга» (4:1).

Источник: Спортс

Канадский форвард провел силовой прием на Александре Петунине. Хоккеист магнитогорского клуба в ответ толкнул соперника в спину. Комтуа упал, но судьи оставили эпизод без внимания. Позднее хоккеист «Динамо» заявил, что его ударили черенком клюшки.

— Тебя оштрафовали за симуляцию в матче с «Металлургом». Как так получилось?

— Ну, я толкнул парня достаточно жестко, и он не был рад этому. Так что он подло ударил меня поверх клюшки прямо по ребрам. И я предполагаю, что лиге нужны деньги, и они оштрафовали меня за симуляцию.

— От чего пришлось отказаться из-за потери суммы штрафа?

— Ни от чего.

— Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал тебя курицей. Кем бы ты мог назвать его в ответ?

— Лицемером, — сказал Комтуа.

Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки».