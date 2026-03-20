Комтуа о том, что Разин сравнил его с курицей: «Лицемер. Меня подло ударили по ребрам. Я предполагаю, что КХЛ нужны деньги, они оштрафовали меня за симуляцию»

Канадский форвард провел силовой прием на Александре Петунине. Хоккеист магнитогорского клуба в ответ толкнул соперника в спину. Комтуа упал, но судьи оставили эпизод без внимания. Позднее хоккеист «Динамо» заявил, что его ударили черенком клюшки.
— Тебя оштрафовали за симуляцию в матче с «Металлургом». Как так получилось?
— Ну, я толкнул парня достаточно жестко, и он не был рад этому. Так что он подло ударил меня поверх клюшки прямо по ребрам. И я предполагаю, что лиге нужны деньги, и они оштрафовали меня за симуляцию.
— От чего пришлось отказаться из-за потери суммы штрафа?
— Ни от чего.
— Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал тебя курицей. Кем бы ты мог назвать его в ответ?
— Лицемером, — сказал Комтуа.
Разин об эпизоде Комтуа с Петуниным: «Не буду оскорблять легионера. Обычно канадцы другого типа, этот на курицу похож. Оскорбил все-таки».