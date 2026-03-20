Капризов не сыграл в матче с «Чикаго» из-за травмы нижней части тела. Форвард «Миннесоты» может пропустить несколько дней

28-летний нападающий пропустил игру из-за травмы нижней части тела. Он может пропустить несколько дней.
Отмечается, что россиянин принял участие в утренней тренировке команды в четверг.
В текущем сезоне Капризов набрал 80 (38+42) очков в 69 играх при полезности «+8».
