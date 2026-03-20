Михеев забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Миннесотой». У него 27 очков в 63 играх

На счету 31-летнего россиянина стало 27 (13+14) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
Сегодня Михеев (15:10, 2:31 — в меньшинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и получил 2 минуты штрафа.
Форвард «Чикаго» Илья Михеев забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (2:1).
На счету 31-летнего россиянина стало 27 (13+14) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2».
Сегодня Михеев (15:10, 2:31 — в меньшинстве, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ и получил 2 минуты штрафа.