Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Лос-Анджелес
2
:
Филадельфия
3
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вегас
0
:
Юта
3
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Авангард
5
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
5
:
Амур
3
Бобровский делит с Джозефом 7-е место в истории НХЛ по победам (454). У идущего 6-м Лундквиста их 459 — рекорд для вратарей из Европы

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (4:0).

Источник: Спортс"

Победа стала для 37-летнего россиянина 25-й в 47 играх в сезоне (87,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,00).

За карьеру в рамках регулярок — 454-й в 801 игре. По числу побед он сравнялся с Кертисом Джозефом (454 в 943) и делит с ним 7-е место в истории лиги.

На 6-м месте идет обладатель рекорда для вратарей из Европы Хенрик Лундквист (459 в 887).

В топ-5 входят Мартин Бродер (691 в 1266), Марк-Андре Флери (575 в 1051), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044) и Эд Белфор (484 в 963).

По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Бобровский (416) является рекордсменом среди вратарей из Европы и занимает 10-е место в истории лиги. На 9-м месте идет Тони Эспозито (423), рекорд у Бродера (649).