Бобровский делит с Джозефом 7-е место в истории НХЛ по победам (454). У идущего 6-м Лундквиста их 459 — рекорд для вратарей из Европы

Победа стала для 37-летнего россиянина 25-й в 47 играх в сезоне (87,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,00).
За карьеру в рамках регулярок — 454-й в 801 игре. По числу побед он сравнялся с Кертисом Джозефом (454 в 943) и делит с ним 7-е место в истории лиги.
На 6-м месте идет обладатель рекорда для вратарей из Европы Хенрик Лундквист (459 в 887).
В топ-5 входят Мартин Бродер (691 в 1266), Марк-Андре Флери (575 в 1051), Патрик Руа (551 в 1029), Роберто Луонго (489 в 1044) и Эд Белфор (484 в 963).
По числу побед без учета матчей с сериями буллитов Бобровский (416) является рекордсменом среди вратарей из Европы и занимает 10-е место в истории лиги. На 9-м месте идет Тони Эспозито (423), рекорд у Бродера (649).