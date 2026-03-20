Кучеров набрал 3+ очка в 4 подряд гостевых матчах НХЛ. Это 2-я такая серия в XXI веке (первая была у Кросби) и 4-я — за последние 30 лет

На счету 32-летнего россиянина стало 114 (38+76) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+41». Он идет вторым в гонке бомбардиров лиги.
Нападающий набрал не менее 3 очков в четырех гостевых играх подряд. Ранее — 2+1 против «Баффало» (7:8), 0+4 против «Торонто» (5:2) и 3+2 против «Сиэтла» (6:2).
Это всего вторая такая серия в НХЛ в XXI веке. Ранее аналогичное достижение записал в актив Сидни Кросби («Питтсбург»).
За последние 30 лет такое удавалось еще только Марио Лемье и Яромиру Ягру (оба — 1996/97, «Питтсбург»).
Узнать больше по теме
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.