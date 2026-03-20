Кучеров набрал 3+ очка в 124 матчах в регулярках НХЛ и делит 27-е место в истории. Среди действующих игроков выше лишь Кросби, Макдэвид и Овечкин

На счету 32-летнего россиянина стало 114 (38+76) очков в 63 играх в текущем сезоне при полезности «+41». Он идет вторым в гонке бомбардиров лиги.
Кучеров набрал не менее 3 очков в 124 матчах за карьеру в лиге (в рамках регулярок). Он догнал по этому показателю Берни Федерко и Дага Гилмора, с которыми делит 27-е место в истории лиги. На 25-м месте располагаются Жан Беливо и Теему Селянне (по 126).
Среди действующих игроков выше идут только Сидни Кросби («Питтсбург», 189 игр), Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 149) и Александр Овечкин («Вашингтон», 141).
В топ-5 в истории лиги входят Уэйн Гретцки (459), Марио Лемье (272), Марсель Дионн (202), Яромир Ягр (195) и Кросби.