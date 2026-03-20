Мама Овечкина о детском спорте: «Иногда родители пытаются направить ребенка строго в хоккей, чтобы он вырос таким, как Овечкин или Протас. Но важно понять, какой спорт ему ближе. Вовремя накормить, наблюдать: получается или нет&r

Мама форварда «Вашингтона» Александра Овечкина ранее посетила баскетбольный «Кубок Халипского» в Минске.
— Вы сами чемпионка, ваш сын тоже чемпион. Какой совет можете дать белорусским болельщикам: как вырастить сильного спортсмена и как заинтересовать современного ребенка спортом?
— Этот вопрос мне задают очень часто. Во-первых, нужно родить ребенка — мальчика или девочку — и внимательно посмотреть, на что он сгодится.
Важно понять, какой вид спорта ему ближе. Не стоит сразу думать, что из него обязательно должен получиться, например, хоккеист. Сначала ребенка нужно отправить в одну секцию, потом во вторую: пусть попробует себя в разных видах спорта. А после посмотреть, где у него получается лучше. Только после этого можно делать выводы.
Иногда родители пытаются направить ребенка строго в определенное направление — условно, в хоккей, чтобы он вырос таким, как Овечкин или ваш Леша Протас. Кстати, Леша — потрясающий парень, отличный спортсмен и хороший человек. У него замечательные родители. В целом спасибо Беларуси за такого игрока и человека.
— Александру тоже стоит сказать спасибо — он ведь тоже за ним присматривает в «Вашингтоне»?
— Да, они в хороших отношениях. Когда Алексей только пришел в команду, Александр часто был рядом с ним, поддерживал. И сейчас они продолжают помогать друг другу.
В целом же родителям нужно внимательно наблюдать за ребенком: получается у него или нет, почему что-то не выходит, где нужно добавить. Тренер, безусловно, важен, но главный тренер для ребенка — это родители.
Мы должны вовремя накормить, проследить, правильно ли он переносит нагрузки, какие именно нагрузки получает. Все это нужно понимать, чтобы не навредить. Поэтому родительское участие в спортивном пути ребенка обязательно, — сказала Татьяна Овечкина.