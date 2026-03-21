Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Колорадо
П1
5.79
X
5.20
П2
1.52
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Флорида
П1
2.47
X
4.20
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Анахайм
П1
2.18
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
5
:
Ак Барс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Дмитрий Квартальнов: «Анас добился исторического достижения. К сожалению, не побил рекорд Гусева. Он лидер, ребята помогли ему, думаю»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об игре нападающего Сэма Анаса, повторившего рекорд Фонбет Чемпионата КХЛ по результативности за сезон.

Источник: Спортс

Сегодня «Динамо» разгромило «Автомобилист» (8:2). Анас сделал дубль и повторил рекорд Никиты Гусева по очкам за одну регулярку — 89 баллов.

— Игра удалась. Соперник был в усеченном составе, но каждый из нас преследует свои цели, мы играли почти боевым составом. Хорошее начало предрешило исход встречи.

— Почему решили дать отдохнуть некоторым игрокам?

— Мы играем дома, ребята остаются здесь. Еще вчера понимали, что в плей-офф начинаем 24 марта, у нас есть лишний день отдыха. Неделю было бы многовато отдыхать.

— Сэм Анас повторил рекорд Никиты Гусева. Что скажете?

— Сэм добился исторического достижения. К сожалению, не побил рекорд. Для него хороший результат, он в команде третий сезон. Думаю, ребята помогли ему. Он лидер, лучший бомбардир, — сказал Квартальнов.

Анас стал лучшим бомбардиром регулярки-2025/26. У форварда минского «Динамо» 89 (32+57) очков в 67 играх.