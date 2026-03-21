Дмитрий Квартальнов: «Анас добился исторического достижения. К сожалению, не побил рекорд Гусева. Он лидер, ребята помогли ему, думаю»

Сегодня «Динамо» разгромило «Автомобилист» (8:2). Анас сделал дубль и повторил рекорд Никиты Гусева по очкам за одну регулярку — 89 баллов.
— Игра удалась. Соперник был в усеченном составе, но каждый из нас преследует свои цели, мы играли почти боевым составом. Хорошее начало предрешило исход встречи.
— Почему решили дать отдохнуть некоторым игрокам?
— Мы играем дома, ребята остаются здесь. Еще вчера понимали, что в плей-офф начинаем 24 марта, у нас есть лишний день отдыха. Неделю было бы многовато отдыхать.
— Сэм Анас повторил рекорд Никиты Гусева. Что скажете?
— Сэм добился исторического достижения. К сожалению, не побил рекорд. Для него хороший результат, он в команде третий сезон. Думаю, ребята помогли ему. Он лидер, лучший бомбардир, — сказал Квартальнов.
Анас стал лучшим бомбардиром регулярки-2025/26. У форварда минского «Динамо» 89 (32+57) очков в 67 играх.