Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Колорадо
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари
:
Флорида
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Анахайм
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Каролина
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
5
:
Ак Барс
7
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
Нефтехимик
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
1
:
Адмирал
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
2
:
Барыс
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Сочи
1
Гатиятулин о 7:5 с «Динамо»: «Рассматривали эту игру как подготовку перед плей-офф, чтобы посмотреть, какие еще коррективы можно внести. Проанализируем информацию»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Динамо» (7:5) в последнем матче регулярки-2025/26.

Источник: Спортс

— В прошлом матче давали паузу многим ребятам, сегодня они вернулись в состав. Рассматривали эту игру как подготовку перед плей-офф, чтобы посмотреть, какие еще коррективы можно внести. А в целом это командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Какие мысли у вас были, когда вы увидели состав соперника без лидеров? Насколько полезным был этот матч?

— Не могу комментировать соперника, у нас свои задачи — мы делали фокус на своих сочетаниях и своих моментах.

— Насколько вас тревожит, что от такого состава «Динамо» вы пропустили пять шайб?

— «Динамо» меня не тревожит. Есть моменты, каждая игра дает информацию. Мы смотрим в общем — на игру сочетаний, на целостность игры. Информация есть, мы ее проанализируем и в оставшееся время будем исправлять что-то, вносить коррективы.

— Тимур Билялов недавно вернулся в состав, в каком он состоянии перед плей-офф?

— Да, он пропустил какое-то время, сейчас потихоньку набирает кондиции. Есть еще пара дней, он готовится. Но мы в полной мере можем рассчитывать и на Максима Арефьева, — сказал Гатиятулин.