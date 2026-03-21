Вячеслав Козлов о 5:7 от «Ак Барса»: «Удаления сломали игру, 16 минут — почти целый период. Дисциплина нас подвела, надо убирать разговоры с судьями»

— В первом периоде забили в меньшинстве, потом в большинстве, вели по счету. А игру сломали удаления. 16 минут — это почти целый период. Сказал ребятам, что дисциплина нас подвела, надо убирать эти удаления, разговоры с судьями. В плей-офф за это тоже будут удалять.
— Кто назначил Адамчука капитаном?
— Решение принято тренерским штабом. Он заслужил, поэтому решили дать ему капитанскую повязку.
— Вы думали о сопернике в плей-офф?
— В прошлом матче играли на победу, чтобы забраться в топ-4. Сегодня тоже сказал, что нам надо набрать одно очко, чтобы остаться пятыми. Все шло хорошо, но начались удаления, ребята начали нервничать, — сказал Козловю.
