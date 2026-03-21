Никишин забил в овертайме матча с «Торонто», став 1-й звездой. У защитника «Каролины» 10+17 в 68 играх

Россиянин отличился на 61-й минуте, набрав 27-е (10+17) очко в сезоне. Всего он провел 68 матчей.
Сегодня за 14:23 (3:55 — в большинстве, 0:34 — в меньшинстве) у Никишина 4 броска в створ ворот, 2 минуты штрафа, полезность — «0».
Защитник «Каролины» Александр Никишин забил победный гол в матче с «Торонто» (4:3 ОТ) и был признан первой звездой.
