Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
:
Виннипег
П1
2.06
X
4.30
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Флорида
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
5
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
5
:
Ак Барс
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
8
:
Автомобилист
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

«Колорадо» в 3-й раз в истории вышел в плей-офф до 70-го матча в регулярке и повторил рекорд «Вашингтона». В 2001 году клуб выиграл Кубок Стэнли с таким достижением

«Колорадо» обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 после победы над «Чикаго» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

В активе «Эвеланш» 100 очков в 68 играх. Команда под руководством Джареда Беднара лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги.

«Колорадо» в 3-й раз в истории вышел в плей-офф до 70-го матча в регулярке (учитывались сезоны с 82+ играми — то есть начиная с 1992/93) и повторил рекорд «Вашингтона».

Ранее клуб из Денвера записал в актив такое достижение в сезонах-1996/97 (67 игр, в итоге — Президентский кубок за победу в регулярке, вылет в финале конференции) и 2000/01 (69, в итоге — Президентский кубок и Кубок Стэнли).