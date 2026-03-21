«Колорадо» в 3-й раз в истории вышел в плей-офф до 70-го матча в регулярке и повторил рекорд «Вашингтона». В 2001 году клуб выиграл Кубок Стэнли с таким достижением

В активе «Эвеланш» 100 очков в 68 играх. Команда под руководством Джареда Беднара лидирует в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги.
«Колорадо» в 3-й раз в истории вышел в плей-офф до 70-го матча в регулярке (учитывались сезоны с 82+ играми — то есть начиная с 1992/93) и повторил рекорд «Вашингтона».
Ранее клуб из Денвера записал в актив такое достижение в сезонах-1996/97 (67 игр, в итоге — Президентский кубок за победу в регулярке, вылет в финале конференции) и 2000/01 (69, в итоге — Президентский кубок и Кубок Стэнли).