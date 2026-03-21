Вратарь «Динамо» Моторыгин об НХЛ: «С радостью поеду, если будет шанс — готов и к АХЛ ради мечты. Со мной разговаривали — это была не одна организация»

Вратарь «Динамо» Максим Моторыгин рассказал об интересе к нему со стороны клубов НХЛ.

Источник: Спортс"

23-летний голкипер проводит третий сезон в FONBET КХЛ. В минувшей регулярке он сыграл в 30 матчах и одержал 17 побед, отражая в среднем 91,7% бросков.

Действующий контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 31 мая 2026 года. Он не был задрафтован в НХЛ.

— На матчи «Динамо» приезжали скауты НХЛ. Было ли у вас общение с ними?

— Да, со мной разговаривали. Они хотели узнать меня подробнее, уточняли о возможности поехать туда, рассказали о перспективах.

— Какие клубы это были?

— Не хочу пока раскрывать.

— Их было много?

— Не могу сказать, что их было много, но это и не одна организация.

— Вы почувствовали, что заинтересованность есть?

— Не могу пока в это поверить, потому что сейчас клуб может быть заинтересован, а через некоторое время этого не будет. Если у меня будет шанс туда поехать, то я с радостью это сделаю.

— Готовы ли вы пробиваться в НХЛ через АХЛ?

— Готов поехать и в АХЛ ради мечты сыграть в НХЛ.

— Хотели ли бы вы поиграть в одной команде с Александром Овечкиным и увидеть его прощальный сезон в НХЛ?

— Было бы классно сыграть с любой легендой лиги, с Овечкиным, с Макдэвидом, с Кросби. Даже обычная тренировка с ними будет крутым опытом для меня.

— Были ли контакты о продлении вашего контракта с «Динамо»?

— Со мной никто не общался. Я знаю, что какие-то предварительные разговоры агента с руководством клуба были, но сейчас я думаю только о борьбе за Кубок Гагарина, — сказал Моторыгин.

Моторыгин интересен «Нэшвиллу». Скаут клуба НХЛ наблюдал за вратарем на одной из последних игр «Динамо» («СЭ»).

Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
