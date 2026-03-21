Вратарь «Динамо» Моторыгин об НХЛ: «С радостью поеду, если будет шанс — готов и к АХЛ ради мечты. Со мной разговаривали — это была не одна организация»

23-летний голкипер проводит третий сезон в FONBET КХЛ. В минувшей регулярке он сыграл в 30 матчах и одержал 17 побед, отражая в среднем 91,7% бросков.
Действующий контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до 31 мая 2026 года. Он не был задрафтован в НХЛ.
— На матчи «Динамо» приезжали скауты НХЛ. Было ли у вас общение с ними?
— Да, со мной разговаривали. Они хотели узнать меня подробнее, уточняли о возможности поехать туда, рассказали о перспективах.
— Какие клубы это были?
— Не хочу пока раскрывать.
— Их было много?
— Не могу сказать, что их было много, но это и не одна организация.
— Вы почувствовали, что заинтересованность есть?
— Не могу пока в это поверить, потому что сейчас клуб может быть заинтересован, а через некоторое время этого не будет. Если у меня будет шанс туда поехать, то я с радостью это сделаю.
— Готовы ли вы пробиваться в НХЛ через АХЛ?
— Готов поехать и в АХЛ ради мечты сыграть в НХЛ.
— Хотели ли бы вы поиграть в одной команде с Александром Овечкиным и увидеть его прощальный сезон в НХЛ?
— Было бы классно сыграть с любой легендой лиги, с Овечкиным, с Макдэвидом, с Кросби. Даже обычная тренировка с ними будет крутым опытом для меня.
— Были ли контакты о продлении вашего контракта с «Динамо»?
— Со мной никто не общался. Я знаю, что какие-то предварительные разговоры агента с руководством клуба были, но сейчас я думаю только о борьбе за Кубок Гагарина, — сказал Моторыгин.
Моторыгин интересен «Нэшвиллу». Скаут клуба НХЛ наблюдал за вратарем на одной из последних игр «Динамо» («СЭ»).