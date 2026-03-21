Овечкин об НХЛ: «Менеджеры и Лига задумалась: как может команда, имея больше очков, не попасть в плей-офф»

Александр Овечкин: У нас East, а там West. На West у них очков меньше, чем у нас. Я думаю, что сейчас очень многие генеральные менеджеры и Лига задумалась насчет того, как такое может быть, что команда, которая имеет больше очков, не попадает в плей-офф, чем команда, которая в другой конференции.