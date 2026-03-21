Овечкин об НХЛ: «Менеджеры и Лига задумалась: как может команда, имея больше очков, не попасть в плей-офф»

Андрей Аршавин: Еще последнее, наверное, о хоккее. То, что для меня немного необычно было по выходу в плей-офф, как определяются 8 команд. Мне кажется, это нечестно.
Александр Овечкин: У нас East, а там West. На West у них очков меньше, чем у нас. Я думаю, что сейчас очень многие генеральные менеджеры и Лига задумалась насчет того, как такое может быть, что команда, которая имеет больше очков, не попадает в плей-офф, чем команда, которая в другой конференции.
Андрей Аршавин: В конференции они все равно по конференциям, у них все равно 8−8.
Александр Овечкин: Возьми, допустим, «Анахайм», «Вегас» и «Лос-Анджелес». У нас больше очков, чем у них. Но мы не попадаем в плей-офф. Они сейчас борются за место в плей-офф.
Никита Филатов: Видишь, как интересно. Это Саша касаемо выхода в плей-офф. А тот же Капризов, например, нам говорит: «Офигеть, у нас дивизион, у них дивизион, первые три команды выше там гораздо, чем те остальные». То есть четвертая команда их дивизиона выше, чем первая той.
Андрей Аршавин: По очкам. Но не может выйти, потому что ограниченное количество в дивизионе.
Никита Филатов: И у Капризова первый и второй раунд против двух сильнейших команд.
Александр Овечкин: Слушай, раньше возьми, когда у меня был восьмой или девятый, я не помню уже, сезон, когда мы играли. У нас первый играет с восьмым, второй с седьмым.
Андрей Аршавин: Это прикольно, нет? Это правильнее.
Александр Овечкин: Это правильнее. А сейчас уайлд-кард придумали. Для меня сделать обычно: первое- восьмое и так далее.
Никита Филатов: По классике.
Александр Овечкин: Конечно. Что придумывать?