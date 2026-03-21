Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Баффало
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Филадельфия
0
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.32
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
4
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.25
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
22.03
Ванкувер
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
22.03
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.03
Хоккей. НХЛ
22.03
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
22.03
Эдмонтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2

Овечкин об НХЛ: «Менеджеры и Лига задумалась: как может команда, имея больше очков, не попасть в плей-офф»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин на шоу FONtour НХЛ высказался о системе распределения мест в плей-офф среди команд разных дивизионов.

Источник: Спортс"

Андрей Аршавин: Еще последнее, наверное, о хоккее. То, что для меня немного необычно было по выходу в плей-офф, как определяются 8 команд. Мне кажется, это нечестно.

Александр Овечкин: У нас East, а там West. На West у них очков меньше, чем у нас. Я думаю, что сейчас очень многие генеральные менеджеры и Лига задумалась насчет того, как такое может быть, что команда, которая имеет больше очков, не попадает в плей-офф, чем команда, которая в другой конференции.

Андрей Аршавин: В конференции они все равно по конференциям, у них все равно 8−8.

Александр Овечкин: Возьми, допустим, «Анахайм», «Вегас» и «Лос-Анджелес». У нас больше очков, чем у них. Но мы не попадаем в плей-офф. Они сейчас борются за место в плей-офф.

Никита Филатов: Видишь, как интересно. Это Саша касаемо выхода в плей-офф. А тот же Капризов, например, нам говорит: «Офигеть, у нас дивизион, у них дивизион, первые три команды выше там гораздо, чем те остальные». То есть четвертая команда их дивизиона выше, чем первая той.

Андрей Аршавин: По очкам. Но не может выйти, потому что ограниченное количество в дивизионе.

Никита Филатов: И у Капризова первый и второй раунд против двух сильнейших команд.

Александр Овечкин: Слушай, раньше возьми, когда у меня был восьмой или девятый, я не помню уже, сезон, когда мы играли. У нас первый играет с восьмым, второй с седьмым.

Андрей Аршавин: Это прикольно, нет? Это правильнее.

Александр Овечкин: Это правильнее. А сейчас уайлд-кард придумали. Для меня сделать обычно: первое- восьмое и так далее.

Никита Филатов: По классике.

Александр Овечкин: Конечно. Что придумывать?

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
