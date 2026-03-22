Стэмкос забил 238-й гол в большинстве и вышел на 7-е место, обойдя Шенахана. У Эспозито 246 таких шайб, у Робитайла — 247, у Овечкина — 330

Это 238-й гол 36-летнего канадского форварда в большинстве за карьеру в регулярных чемпионатах. Он вышел на чистое 7-е место в истории лиги, обойдя Брендана Шенахана.
У занимающего 6-ю строчку Фила Эспозито 246 шайб в большинстве, у Люка Робитайла — 247. Лидирует по этому показателю Александр Овечкин, на счету которого 330 голов в большинстве.
Стэмкос в текущем регулярном чемпионате набрал 55 (33+22) очка в 69 матчах при полезности «минус 21».
Узнать больше по теме
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.