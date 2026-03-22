Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
1
:
Тампа-Бэй
3
Все коэффициенты
П1
26.00
X
7.17
П2
1.17
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2

Демидов впервые в НХЛ остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 16:14 против «Айлендерс»

Форвард «Монреаля» Иван Демидов не отметился набранными очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (7:3).

20-летний россиянин впервые в НХЛ продлил серию игр без результативных действий до 4 (в рамках регулярок). На его счету 52 (14+38) очка в 69 играх при полезности «+3».

Он делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с форвардом «Анахайма» Беккеттом Сеннеке (52 очка в 69 играх, 20+32). В топ-3 также входит защитник клуба с Лонг-Айленда Мэттью Шефер (51 в 70, 22+29, гол в сегодняшнем матче).

Сегодня Иван (16:14, 3:25 — в большинстве, «+1») дважды бросил в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 1:1.