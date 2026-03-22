Демидов впервые в НХЛ остался без очков в 4 матчах подряд. У него 2 броска, 1 хит и «+1» за 16:14 против «Айлендерс»

20-летний россиянин впервые в НХЛ продлил серию игр без результативных действий до 4 (в рамках регулярок). На его счету 52 (14+38) очка в 69 играх при полезности «+3».
Он делит лидерство в гонке бомбардиров среди новичков с форвардом «Анахайма» Беккеттом Сеннеке (52 очка в 69 играх, 20+32). В топ-3 также входит защитник клуба с Лонг-Айленда Мэттью Шефер (51 в 70, 22+29, гол в сегодняшнем матче).
Сегодня Иван (16:14, 3:25 — в большинстве, «+1») дважды бросил в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 1:1.