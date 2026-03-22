Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
19:00
Рейнджерс
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
19:30
Вашингтон
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.10
X
4.30
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
7
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
5
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Даллас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
1
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2

Пастрняк — 6-й игрок из Чехии в истории НХЛ с 500+ ассистами. В истории «Бостона» — 9-й, по скорости достижения отметки — 4-й

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк забросил шайбу и сделал результативную передачу Марату Хуснутдинову в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2).

В текущем сезоне на счету 29-летнего чеха стало 86 (28+58) очков в 65 играх при полезности «+1». Он идет на 6-м месте в гонке бомбардиров лиги.

За карьеру в рамках регулярок — 919 (419+500) баллов в 821 игре.

Пастрняк стал 6-м игроком из Чехии в истории лиги, достигшим отметки 500 ассистов. Выше идут Яромир Ягр (1155 в 1733 играх), Патрик Элиаш (617 в 1240), Якуб Ворачек (583 в 1058), Давид Крейчи (555 в 1032) и Вацлав Проспал (510 в 1108).

В истории «Бостона» он стал 9-м игроком с таким достижением. Выше идут Рэй Бурк (1111 в 1518), Джонни Бьюсик (794 в 1436), Бобби Орр (624 в 631), Патрис Бержерон (613 в 1294), Крейчи (555 в 1032 — всю карьеру в лиге провел в «Брюинс»), Брэд Маршанд (554 в 1090), Фил Эспозито (553 в 625) и Уэйн Кэшмэн (516 в 1027).

При этом по скорости достижения отметки Пастрняк уступил лишь Орру (522 игры), Эспозито (562) и Бурку (655).