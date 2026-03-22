Кучеров возглавил гонку бомбардиров НХЛ, обогнав Макдэвида — 118 очков против 116. Никита набрал 2+2 в матче с «Эдмонтоном», у Коннора 1 гол

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне, у капитана «Ойлерс» Коннора Макдэвида — 116 (38+78) в 71. Нападающий канадского клуба сегодня забросил 1 шайбу.
На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон — 114 (45+69) баллов в 67 играх.
До конца регулярки «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось провести по 14 игр, «Ойлерс» — 11. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 3 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.
Узнать больше по теме
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.