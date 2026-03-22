Кучеров впервые в НХЛ набрал очко в меньшинстве, забив «Эдмонтону» после неудачного прорыва Макдэвида. У него было 1110 баллов до этого — рекорд НХЛ

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги. У него 118 (40+78) очков в 64 играх в сезоне.
Свой первый гол нападающий забил в меньшинстве — это его первое очко в лиге в такой игровой ситуации.
Во втором периоде у «Тампы» было два удаления подряд — на скамейку отправились Кучеров и Янни Гурде.
Когда Никита вышел со скамьи для оштрафованных, капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид попытался прорваться к воротам Андрея Василевского, но неудачно. Шайбой завладел защитник «Лайтнинг» Янис Мозер и сделал длинную передачу Кучерову. Он прошел к воротам Коннора Ингрэма и переиграл его.
Кучеров установил рекорд НХЛ по числу очков, набранных перед первым результативным действием в меньшинстве (1110). Ранее он принадлежал Дэйву Андрейчуку (849).