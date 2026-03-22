Кучеров набрал 3+ очка в 5 подряд гостевых матчах НХЛ. Ранее это удавалось лишь Лемье и Гретцки, рекордная серия у Марио (6 игр)

32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.
Нападающий набрал не менее 3 очков в пяти гостевых играх подряд. Ранее — 2+1 против «Баффало» (7:8), 0+4 против «Торонто» (5:2), 3+2 против «Сиэтла» (6:2) и 1+2 против «Ванкувера» (6:2).
Ранее в истории лиги такие серии удавались только двум игрокам — Марио Лемье (1992/93 — 6 игр, 1987/88 — 5, «Питтсбург») и Уэйну Гретцки (1985/86 — 5, «Эдмонтон»).
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.