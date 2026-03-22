Тарасенко в 9-й раз забил 20+ голов за сезон в НХЛ. Он 13-й россиянин с таким достижением

Форвард «Миннесоты» Владимир Тарасенко достиг отметки 20 шайб за сезон НХЛ.

Источник: Спортс

Он забил победный гол в матче с «Далласом» (2:1 ОТ).

Теперь на счету форварда 40 (20+20) баллов в 64 играх регулярного чемпионата-2025/26.

Тарасенко достиг отметки в 20 голов в 9-й раз за свои 14 сезонов в НХЛ.

Он стал 13-м россиянином, забившим не менее 20 голов в 9 и более сезонах в лиге.

Ранее это удалось Александру Овечкину (21 сезон), Евгению Малкину (15), Сергею Федорову (13), Алексею Ковалеву (12), Никите Кучерову, Вячеславу Козлову (по 11), Артемию Панарину, Илье Ковальчуку, Александру Могильному (по 10), Павлу Буре, Алексею Яшину и Алексею Жамнову (по 9).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
