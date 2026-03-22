1-й период
Вашингтон
0
:
Колорадо
0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Рейнджерс
0
:
Виннипег
1
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
22:00
Чикаго
:
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
23.03
Айлендерс
:
Коламбус
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм
:
Баффало
Хоккей. НХЛ
23.03
Калгари
:
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
23.03
Юта
:
Лос-Анджелес
Кучеров в 4-й раз забил 40+ голов за сезон в НХЛ. Он 4-й россиянин с таким достижением

Форвард «Тампы» Никита Кучеров достиг отметки 40 шайб за сезон НХЛ.

Он набрал 4 (2+2) очка в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (5:2).

На его счету теперь 118 (40+78) баллов в 64 играх в сезоне, 32-летний россиянин возглавил гонку бомбардиров лиги.

Он стал 4-м россиянином, забившим не менее 40 голов в 4 и более сезонах в НХЛ.

Ранее это удалось Александру Овечкину (14 сезонов), Илье Ковальчуку (6) и Павлу Буре (5).

По 3 таких сезона в активе Александра Могильного, Евгения Малкина, и Кирилли Капризова (у форварда «Миннесоты» 38 шайб в 69 играх этого сезона).

В истории «Тампы» больше таких сезонов было только у Стивена Стэмкоса (7). Кучеров делит 2-е место в Брэйденом Пойнтом (по 4).

Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше