Терещенко о 1000-м голе Овечкина: «Космос, непреодолимая высота. До Гретцки 16 шайб? Можно побить рекорд и в этом сезоне»

Сегодня 40-летний нападающий «Вашингтона» отличился в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ). Александр уступает только Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли.
"Это просто космос, непреодолимая высота в нынешних реалиях. Александр — молодец, можно теперь заканчивать, шучу (смеется).
Сколько ему до Гретцки осталось? 16 шайб? Можно и в этом сезоне попробовать побить рекорд Уэйна, надо всего лишь больше одной шайбы забрасывать в каждом матче", — сказал Терещенко.
