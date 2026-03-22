Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
0
:
Каролина
1
П1
5.12
X
4.60
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
0
:
Нэшвилл
0
П1
2.71
X
3.80
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.03
Айлендерс
:
Коламбус
П1
2.61
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
:
Вегас
П1
2.13
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм
:
Баффало
П1
2.52
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23.03
Калгари
:
Тампа-Бэй
П1
3.33
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
23.03
Юта
:
Лос-Анджелес
П1
1.97
X
4.33
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2

Терещенко о 1000-м голе Овечкина: «Космос, непреодолимая высота. До Гретцки 16 шайб? Можно побить рекорд и в этом сезоне»

Трехкратный чемпион мира, бывший форвард «Динамо» Алексей Терещенко оценил 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

Сегодня 40-летний нападающий «Вашингтона» отличился в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ). Александр уступает только Уэйну Гретцки, в активе которого 1016 голов в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли.

"Это просто космос, непреодолимая высота в нынешних реалиях. Александр — молодец, можно теперь заканчивать, шучу (смеется).

Сколько ему до Гретцки осталось? 16 шайб? Можно и в этом сезоне попробовать побить рекорд Уэйна, надо всего лишь больше одной шайбы забрасывать в каждом матче", — сказал Терещенко.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше