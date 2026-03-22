Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
0
:
Каролина
3
Все коэффициенты
П1
54.00
X
15.00
П2
1.05
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго
2
:
Нэшвилл
1
Все коэффициенты
П1
1.57
X
3.71
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
23.03
Айлендерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23.03
Калгари
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
23.03
Юта
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.36
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2

Ротенберг поздравил Овечкина с 1000-м голом в НХЛ: «Есть влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру наши дети идут в хоккей»

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина с достижением отметки 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф.

Источник: Спортс"

«Поздравляю Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ. Как я и предполагал, он сделал это в игре с “Колорадо”. В концовке чемпионата Александр всегда в отличной форме, он постоянно нацелен на бросок, открывается под партнеров и использует минимум моментов для взятия ворот. Конечно, в этом есть определенное влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд.

Благодаря Александру, его голам, его вкладу и любви к игре наши дети идут в хоккей. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше заряжал нас своей неуемной энергией, радуясь 1001-му и последующим голам, как первому в карьере! ???❤️" — написал Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше