Овечкин о 1000-й шайбе и поражении от «Колорадо»: «Всегда приятно достичь чего-то. “Вашингтон” сражался с одной из лучших команд лиги»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин высказался после поражения от «Колорадо» (2:3 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

В этой игре 40-летний россиянин забросил 1000-ю шайбу за карьеру с учетом плей-офф. Овечкин сравнял счет и перевел встречу в овертайм.

— Грустно, что мы проиграли. Но мы играли против одной из лучших команда лиги, вы видели, как мы сражались.

— Что чувствуете после 1000-й шайбы?

— Всегда приятно достигать чего-то. К тому же, это был важный гол, — сказал Овечкин.

1000 слов о 1000 голов Овечкина.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
