Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
3
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
1.28
X
4.81
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
1
:
Коламбус
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2

Бабаев о 1000-м голе Овечкина: «Александр — наше знамя. Надеюсь, поиграет в НХЛ еще один сезон и побьет рекорд Гретцки»

Шуми Бабаев оценил 1000-й гол Александра Овечкина в НХЛ с учетом розыгрышей Кубка Стэнли.

В воскресенье 40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче против «Колорадо» (2:3 ОТ), сравняв счет на 55-й минуте и переведя игру в овертайм.

— Я много раз говорил, что Александр — это наше знамя, тем более в Америке. Когда он ставит такие рекорды, у всей страны появляется гордость за него. Надеюсь, Овечкин еще один сезон поиграет в НХЛ и побьет рекорд Гретцки по голам с учетом регулярного сезона и плей‑офф, чтобы еще одно достижение было у россиянина.

— Как думаете, в ближайшие лет 10−20 кто‑то сможет забросить 1000 шайб с учетом регулярки и плей‑офф, или это уже непреодолимая высота?

— Любой рекорд когда‑то будет побит. Мы не можем говорить про время, потому что, может, в НХЛ играет уже такой человек, который пойдет на эту отметку. Правила меняются, время, клюшки, форма, вратарская экипировка — все меняется.

Повторюсь, каждый рекорд когда‑то будет побит, но чем дольше Овечкин будет во главе списка, тем нам будет приятнее, — сказал хоккейный агент.

