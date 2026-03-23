Кучеров сделал голевой пас в матче с «Калгари» — 119-е очко в сезоне. Он увеличил отрыв от Макдэвида в гонке бомбардиров НХЛ до 3 баллов, от Маккиннона — до 5

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевой пас Даррену Рэддишу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:4 ОТ).

32-летний россиянин завершил свою серию из 5 гостевых игр подряд с 3+ баллами. Ему не удалось повторить рекорд лиги, оставшийся за Марио Лемье (1992/93, «Питтсбург», 6 игр).

В 65 играх в текущем сезоне на счету Кучерова стало 119 (40+79) очков. Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги.

На втором месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (116 в 71, 38+78), на третьем — форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (114 в 68, 45+69).

До конца регулярки «Лайтнинг» осталось провести 13 игр, «Ойлерс» — 11, «Эвеланш» — 13. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть по 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.

Сегодня Никита (20:57, 1:36 — в большинстве, полезность «+1») также отметился 3 бросками в створ и допустил 1 потерю.

Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше