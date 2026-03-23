«Даллас» стал 2-м участником плей-офф НХЛ-2026. «Старс» вылетали в финале Запада в 3 предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли

Сегодня «Старс» проиграли дома «Вегасу» (2:3) в регулярном чемпионате, а место в розыгрыше Кубка Стэнли им гарантировало поражение «Лос-Анджелеса» от «Юты» (3:4 ОТ).
Техасцы вышли в плей-офф в 5-м сезоне подряд. В трех предыдущих розыгрышах Кубка Стэнли они проигрывали в финале Западной конференции.
В текущей регулярке команда под руководством Глена Галуцена набрала 97 очков в 70 играх. Она занимает 2-е место в Центральном дивизионе, Западной конференции и общей таблице лиги, уступая лишь «Колорадо» (102 балла в 69 матчах).