«Айлендерс» вернулись в зону плей-офф, вытеснив оттуда «Детройт». «Ред Уингс» впервые с декабря выпали из первой восьмерки на Востоке

«Айлендерс» вернулись в зону плей-офф, обыграв «Коламбус» (1:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Клуб с Лонг-Айленда набрал 85 очков в 71 игре и вытеснил «Детройт» (84 в 70) из зоны wild card.
«Ред Уингс» выбыли из кубковой зоны в Восточной конференции впервые с 7 декабря прошлого года. Напомним, что клуб не выходил в плей-офф с 2016 года.