Фетисов об Овечкине: «До Гретцки не так много — 16 шайб. Такая цель — то, ради чего человек живет и занимается своим делом. Это будет рекорд на века»

Естественно, все болельщики в мире ждут, что Саша решится пойти за рекордом Гретцки. На этом и построен спорт, есть цели, есть задачи и есть внимание всего мира к этому. Но все зависит от человека, который должен покорить эту последнюю вершину. Если Саша побьет достижение Гретцки, то это точно будет рекорд на века. Саша уже сделал то, что казалось невозможным, и новый рекорд сейчас рядом с ним. Такая цель — это то, ради чего человек живет и занимается своим делом. И если у Саши есть такая возможность, то, значит, надо попробовать. Это мое мнение", — сказал Фетисов.