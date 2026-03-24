Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
6.20
Хоккей. НХЛ
не начался
Рейнджерс
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

Ларионов после 2:3 от ЦСКА: «Не могу судить арбитров, не будем показывать на них пальцем. Но кое-какие вещи отправим в КХЛ, Анисимову. У нас масса вопросов»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов отметил, что у него остались вопросы к судьям после первого матча серии плей-офф с ЦСКА (2:3 2ОТ).

Источник: Спортс

— Хорошее начало нашей серии. Напряженное. Два овертайма. К сожалению, не удалось победить. Но горжусь ребятами и командой, усилиями, проявленными в матче. Где-то не повезло, но это только начало. Надо восстановиться, правильно провести день и выйти на вторую игру.

— Могла ли ваша оборона поберечь вратаря Плешкова?

— По ходу всего сезона мы использовали двух вратарей. Не буду делать выводы, кто первый вратарь. Кажется, это самая длинная игра у Плеша. Ему нужно сейчас отдохнуть.

— Почему СКА расторг контракт с Лайпсиком? И в состав не попал Бландиси.

— Мы говорим сейчас только о плей-офф и о тех ребятах, кто играет. Джо в составе, он готовится, он может играть. Он с нами. Во вторник мы примем решение, будет ли он в составе.

— Почему ваша команда так часто хватала удаления в овертайме?

— Трактовать можно по-разному. Мы не хотим начинать эту серию с жалоб и оправданий. Проводя много времени на площадке, каждый игрок начинает испытывать усталость. Ожидаешь, что в плей-офф будут более суровые решения, когда давать удаления.

Я не могу судить арбитров, какая у них шкала, когда давать удаления. Не будем показывать на них пальцем. Но кое-какие вещи мы отправим в лигу, Анисимову. У нас масса вопросов. Но это не для пресс-конференции, — сказал Ларионов.

ЦСКА победил СКА (3:2) во 2-м овертайме и повел 1−0 в серии. Соркин сделал дубль, Голдобин набрал 1+1.