Ларионов после 2:3 от ЦСКА: «Не могу судить арбитров, не будем показывать на них пальцем. Но кое-какие вещи отправим в КХЛ, Анисимову. У нас масса вопросов»

— Хорошее начало нашей серии. Напряженное. Два овертайма. К сожалению, не удалось победить. Но горжусь ребятами и командой, усилиями, проявленными в матче. Где-то не повезло, но это только начало. Надо восстановиться, правильно провести день и выйти на вторую игру.
— Могла ли ваша оборона поберечь вратаря Плешкова?
— По ходу всего сезона мы использовали двух вратарей. Не буду делать выводы, кто первый вратарь. Кажется, это самая длинная игра у Плеша. Ему нужно сейчас отдохнуть.
— Почему СКА расторг контракт с Лайпсиком? И в состав не попал Бландиси.
— Мы говорим сейчас только о плей-офф и о тех ребятах, кто играет. Джо в составе, он готовится, он может играть. Он с нами. Во вторник мы примем решение, будет ли он в составе.
— Почему ваша команда так часто хватала удаления в овертайме?
— Трактовать можно по-разному. Мы не хотим начинать эту серию с жалоб и оправданий. Проводя много времени на площадке, каждый игрок начинает испытывать усталость. Ожидаешь, что в плей-офф будут более суровые решения, когда давать удаления.
Я не могу судить арбитров, какая у них шкала, когда давать удаления. Не будем показывать на них пальцем. Но кое-какие вещи мы отправим в лигу, Анисимову. У нас масса вопросов. Но это не для пресс-конференции, — сказал Ларионов.
ЦСКА победил СКА (3:2) во 2-м овертайме и повел 1−0 в серии. Соркин сделал дубль, Голдобин набрал 1+1.