Никитин о 3:2 со СКА: «Тяжелая победа. Первый матч всегда сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии»

— Тяжелая победа, готовимся дальше.
— Физически ЦСКА оказался посильнее СКА. С чем это связано, более хорошая подготовка или тактические премудрости?
— Первый матч всегда достаточно сумбурно проходит, о функциональном состоянии можно говорить только после серии.
— Взяли тайм-аут за три минуты до конца. Казалось, рано, но попали в точку.
— Соперник грамотно оборонялся, понимали, что может и не быть уже ситуация вбрасывания. Карнаухов был свежий, обстоятельства подсказали, что нужно брать сейчас. Это хоккей, забили — здорово. Парни молодчики, хладнокровно разобрались, — сказал Никитин.
ЦСКА победил СКА (3:2) во 2-м овертайме и повел 1−0 в серии. Соркин сделал дубль, Голдобин набрал 1+1.