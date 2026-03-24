Гатиятулин о 3:2 с «Трактором»: «В 1-м периоде было много суеты, ошибок. Со 2-го добавили в движении, стали появляться моменты, переломили игру. Хорошая командная победа»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в первом матче серии с «Трактором» (3:2 ОТ).

Источник: Спортс"

— Хорошая командная победа, нашим болельщикам спасибо за поддержку.

— Как вы себя чувствуете во время овертайма? Или прошлогодняя серия против «Автомобилиста» вас закалила?

— Конечно, мы готовы. Подготовка к плей-офф идет несколько месяцев. Мы понимали, что первый матч, тем более домашний — это много эмоций. И нужно было направить их в нужное русло. Наверное, не сразу это стало получаться. В первом периоде было много суеты, невынужденных потерь, ошибок, чем пользовался соперник.

Со второго периода мы добавили в движении, потихоньку стали появляться моменты. В принципе, мы переломили игру, повели 2:1. В конце соперник смог запереть нас в зоне и воспользоваться игрой с численным превосходством.

В овертайме было важно правильно пользоваться дальней лавкой, и это получалось у обеих команд. Было достаточно моментов с обеих сторон, но Тимур Билялов подчистил там, где мы допускали ошибки. Одержали хорошую командную победу.

— Первую шайбу «Трактора» засчитали после долгого просмотра, но отменили после вашего запроса на помеху вратарю. Вы сразу знали, что будете брать запрос?

— Да, понимали, что необходимо будет взять запрос.

— А как идет работа с видеоассистентами? С «Динамо» тоже были удачные запросы.

— Разбираем эти моменты в тренерском штабе, мы всегда на связи всегда и с арбитрами КХЛ — недавно к нам приезжал Константин Оленин, мы задавали вопросы, обсуждали моменты. Перед плей-офф лига проводила видеосовещание, мы принимали в нем участие. Таким образом ведется работа.

— Насколько вы довольны концовкой третьего периода? Ваша команда дважды пыталась забить в пустые ворота, получила два проброса, а потом оставила на пятаке опасного форварда соперника.

— Да, соперник запер нас в зоне, мы попали на наложения, было несколько пробросов, поэтому чуть подустали. Хоккей — быстрая игра, любое движение, шаг влево или вправо может привести к ошибке. Она и случилась.

Но важно правильно реагировать на эти моменты. Да, мы пропустили, но игра продолжается. И мы отреагировали правильно, — сказал Гатиятулин.

«Ак Барс» обыграл «Трактор» (3:2 ОТ) и повел 1−0 в серии. Кравцов сделал дубль, Барабанов забил победный гол.