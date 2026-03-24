Мойсевич подписал контракт новичка с «Вегасом» на 3 года

Напомним, 19 марта СКА расторг контракт с Мойсевичем по инициативе вратаря. В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ 21-летний голкипер из Беларуси не провел ни одного матча. В двух предыдущих сезонах в его активе 31 игра за клуб из Санкт-Петербурга в регулярках лиги и одна — в плей-офф.