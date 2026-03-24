Ларионов об овертайме с ЦСКА: «Усталость была, мы играли в 11 нападающих, переходили даже на 3 звена. Но это часть игры, в плей-офф нужно доставать из себя энергию»

— Что с Зыковым? Он провел лишь две смены.
— Я приходил к нему в первом периоде. Хоккеисты — ребята мужественные. Сказать большее пока не могу. На данный момент не все хорошо. Информацию получим завтра с утра. Не хочу сейчас спекулировать.
— Почему ваша команда подсела в овертайме?
— Может, и была усталость. Мы играли в 11 нападающих, переходили даже на три звена. Три пары защитников выдерживали нагрузку. Усталость приходит. Но это часть игры, когда в плей-офф ты должен доставать из себя энергию, чтобы помочь команде, — сказал Ларионов.