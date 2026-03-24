Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.10
П2
6.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.40
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

Форвард СКА Голдобин: «Я побрился перед плей‑офф. Надеюсь, что стану Чубаккой к концу»

Нападающий СКА Николай Голдобин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 2ОТ) в первом матче стартового раунда Кубка Гагарина.

— Источник: Спортс"

— Как вы будете восстанавливаться?

— Сейчас с семьей увижусь. Позитивные эмоции у них высосу. Посплю, завтра схожу на массаж. И дальше готовиться.

— Опишите механику своего гола, когда вы накрыли молодого защитника ЦСКА.

— Серега хорошо выкинул шайбу, она прыгала. Я так понял, защитник не смог остановить ее рукой. Я включил крейсерскую скорость, как ребята сказали. Обогнал его и бросил в падении.

— КХЛ выпустила красочный ролик, который завершаете вы знаменитым жестом, когда будто звоните по телефону. Вам понравилось?

— Да, всегда приятно видеть себя в крутых промороликах. Отмечу, что реально круто все сделали. Приятно такое видеть.

— Вы будете отпускать бороду в плей‑офф?

— Я побрился перед плей‑офф. И вообще себя не буду трогать по ходу серий. Надеюсь, что к концу плей‑офф стану Чубаккой (персонаж вселенной «Звездных войн» — Спортс«“).

— ЦСКА на этом матче собрал лишь 60% арены. А что будет в Санкт‑Петербурге?

— Ждем, что будут аншлаги. Питер, приходите все, чтобы вообще не осталось свободных мест! — сказал Голдобин.

Ларионов об овертайме с ЦСКА: «Усталость была, мы играли в 11 нападающих, переходили даже на 3 звена. Но это часть игры, в плей-офф нужно доставать из себя энергию».