Форвард СКА Голдобин: «Я побрился перед плей‑офф. Надеюсь, что стану Чубаккой к концу»

— Как вы будете восстанавливаться?
— Сейчас с семьей увижусь. Позитивные эмоции у них высосу. Посплю, завтра схожу на массаж. И дальше готовиться.
— Опишите механику своего гола, когда вы накрыли молодого защитника ЦСКА.
— Серега хорошо выкинул шайбу, она прыгала. Я так понял, защитник не смог остановить ее рукой. Я включил крейсерскую скорость, как ребята сказали. Обогнал его и бросил в падении.
— КХЛ выпустила красочный ролик, который завершаете вы знаменитым жестом, когда будто звоните по телефону. Вам понравилось?
— Да, всегда приятно видеть себя в крутых промороликах. Отмечу, что реально круто все сделали. Приятно такое видеть.
— Вы будете отпускать бороду в плей‑офф?
— Я побрился перед плей‑офф. И вообще себя не буду трогать по ходу серий. Надеюсь, что к концу плей‑офф стану Чубаккой (персонаж вселенной «Звездных войн» — Спортс«“).
— ЦСКА на этом матче собрал лишь 60% арены. А что будет в Санкт‑Петербурге?
— Ждем, что будут аншлаги. Питер, приходите все, чтобы вообще не осталось свободных мест! — сказал Голдобин.
Ларионов об овертайме с ЦСКА: «Усталость была, мы играли в 11 нападающих, переходили даже на 3 звена. Но это часть игры, в плей-офф нужно доставать из себя энергию».