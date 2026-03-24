Бучельников о 3:2 со СКА: «Надо запастись терпением. ЦСКА должен гнуть свою линию — в плей‑офф все решают самые маленькие детали»

— Мы понимали, что соперник не самый простой. Хорошо играет на контратаках. Была очень тяжелая эмоциональная игра.
— СКА чем‑то удивил?
— Ничего удивительного. Мы не думаем, как играет соперник. Отталкиваемся от своей игры.
— Как убирать удаления? Их у ЦСКА хватало.
— Не знаю, но всегда важна дисциплина. Ведь в плей‑офф все решают даже самые маленькие детали. Нам главное — найти ключ к своей игре и продолжать в том же духе.
В этой серии, да и вообще, надо запастись терпением. Это же плей‑офф на вылет, все идет до одной ошибки. И мы должны гнуть свою линию, — сказал Бучельников.
