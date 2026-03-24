Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Нефтехимик
П1
1.50
X
5.10
П2
5.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Сибирь
П1
1.60
X
4.40
П2
5.00
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Спартак
П1
1.70
X
4.20
П2
4.91
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
:
Динамо М
П1
1.90
X
4.27
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Торпедо
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Ак Барс
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Бучельников о 3:2 со СКА: «Надо запастись терпением. ЦСКА должен гнуть свою линию — в плей‑офф все решают самые маленькие детали»

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников прокомментировал победу команды над СКА (2:3 2ОТ, 0−1 в серии) в стартовом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— Мы понимали, что соперник не самый простой. Хорошо играет на контратаках. Была очень тяжелая эмоциональная игра.

— СКА чем‑то удивил?

— Ничего удивительного. Мы не думаем, как играет соперник. Отталкиваемся от своей игры.

— Как убирать удаления? Их у ЦСКА хватало.

— Не знаю, но всегда важна дисциплина. Ведь в плей‑офф все решают даже самые маленькие детали. Нам главное — найти ключ к своей игре и продолжать в том же духе.

В этой серии, да и вообще, надо запастись терпением. Это же плей‑офф на вылет, все идет до одной ошибки. И мы должны гнуть свою линию, — сказал Бучельников.

Форвард СКА Голдобин: «Я побрился перед плей‑офф. Надеюсь, что стану Чубаккой к концу».