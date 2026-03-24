Дементьев об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с плей-офф: «Это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России»

40-летний капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ) и довел свой лицевой счет до 1000 заброшенных шайб. У Гретцки 1016 голов.
— Пользуясь случаем, поздравляю Александра с этим достижением. Тысяча шайб — это выдающееся достижение. Поэтому также желаю ему не останавливаться и двигаться дальше, совсем чуть-чуть осталось. Главное, чтобы было здоровье, силы и удача.
— Теперь впереди у него рекорд Гретцки по голам с учетом плей-офф?
— Я думаю, что Александр сделает все возможное для того, чтобы этот рекорд принадлежал ему, российскому хоккеисту. И это будет не просто рекорд, а это будет величайшее достижение, достойное звания Героя России, — сказал Дементьев.
Звание Героя Российской Федерации — высшая награда страны, присваиваемая за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.
Колобков о 1000 голов Овечкина: «Значимое достижение для НХЛ, для нашего спорта — не знаю. Болею за Кучерова, он 4 сезона подряд набирает более 100 очков».