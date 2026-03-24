1-й период
Локомотив
0
:
Спартак
0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
0
:
Динамо М
0
Хоккей. НХЛ
25.03
Айлендерс
:
Чикаго
Хоккей. НХЛ
25.03
Бостон
:
Торонто
Хоккей. НХЛ
25.03
Детройт
:
Оттава
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль
:
Каролина
Хоккей. НХЛ
25.03
Питтсбург
:
Колорадо
Хоккей. НХЛ
25.03
Филадельфия
:
Коламбус
Хоккей. НХЛ
25.03
Флорида
:
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
25.03
Тампа-Бэй
:
Миннесота
Хоккей. НХЛ
25.03
Виннипег
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
25.03
Даллас
:
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
25.03
Нэшвилл
:
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
25.03
Сент-Луис
:
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
25.03
Калгари
:
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
25.03
Юта
:
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
25.03
Ванкувер
:
Анахайм
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
1
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Нефтехимик
2
Василий Пономарев: «Малкин не помогал освоиться в Питтсбурге. Ребенком я мечтать о знакомстве с ним и Кросби не мог. Разговаривая с ними, понимаешь, за счет чего эти люди выигрывали кубки»

Василий Пономарев высказался о выступлениях за «Питтсбург» в сезоне-2024/25.

Источник: Спортс"

— Какие у вас впечатления от знакомства с Сидни Кросби и Евгением Малкиным?

— Считаю, что так я закрыл свой гештальт. Ребенком я даже и мечтать о таком не мог, не представлял, что получится с ними познакомиться. А в итоге у меня получилось сыграть с такими людьми. Я благодарен судьбе за то, что у меня была такая возможность!

— В личном общении они какие?

— Абсолютно нормальные. Уверен, что вы бы с ними могли спокойно поговорить.

Разговаривая с ними, понимаешь, за счет чего эти люди выигрывали кубки, стремились набрать как можно больше очков. Для них первостепенная задача — победить.

— Помогал ли вам как-то Евгений освоиться в Питтсбурге? Я даже не про команду, а про город?

— Честно говоря, не помогал, — сказал форвард «Авангарда».

