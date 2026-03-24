Вячеслав Фетисов: «Я уже 24 года в политике, и 4 года тренерской работы мне сильно помогли в плане продолжения жизни, еще раз научили быть полезным, уметь трудиться, ставить цели»

— Меня уговорили. Я не собирался быть тренером, но руководство «Нью-Джерси Девилс» уговорило меня, по сути дела. На самом деле это выдающаяся профессия, и ее нужно любить, чтобы быть успешным. Я сумел влюбиться в тренерскую работу и благодарен, что у меня не было промежутка между карьерой игрока и тренера. То есть буквально в течение двух месяцев я перешел в другое качество, увидел игру с другой стороны. Это колоссальная работа, постоянная подготовка, анализ, психология — важнейший аспект.