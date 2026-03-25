Фетисов про 1000 голов Овечкина: «Продолжаю вдохновлять его на рекорды. За 20 лет и вратарь подрос в размерах, и защитники выходят с мыслью не дать забить главному бомбардиру, а он забивает»

Вячеслав Фетисов высказался о том, что Александр Овечкин забил 1000 голов в НХЛ.

— Вячеслав Александрович, вы были одним из тех, кто вдохновлял Александра Овечкина на его рекорды…

— И продолжаю вдохновлять. Выдающееся достижение, конечно. Прошлогодний рекорд [по голам в регулярном чемпионате] — это одна история в хоккее, а магическая цифра в тысячу — это другая тема.

Да, молодец, Александр Михайлович. Абсолютная цель тоже не так далеко, по-моему, 16 шайб осталось всего. Но ему надо захотеть переписать и это достижение на свое имя.

Ну, а в целом — гордимся Сашей, понимаем, что на протяжении 20 с лишним лет быть в форме и забивать постоянно — это, конечно, выдающееся достижение. Тем более за это время и вратарь подрос (я имею в виду в размерах и экипировках) — в рамке стоят настоящие гиганты.

И все эти годы — я понимаю это как тренер, как защитник — соперники выходят на игру с мыслью не дать забить главному бомбардиру. И даже при таком внимании он забивает постоянно. Так что выдающийся хоккеист. Гордимся, желаем, чтобы он получал удовольствие от игры.

— Вы его уже поздравили с тысячным голом?

— Да. Сказал, что горжусь, желаю ему достойно завершить сезон и нацелиться на то, что, казалось бы, вообще недоступно — этот совокупный рекорд. Опять же, казалось бы, 16 шайб — не так много, но…

— «Вашингтону» осталось сыграть в регулярке всего 12 матчей, а в плей-офф он, судя по всему, не попадает…

— Да. Долго ждали тысячный гол. Оказывается, не так все просто.

— А может, все же успеет? А то ведь у него летом заканчивается контракт с «Вашингтоном», и непонятно, будет ли он его продлевать.

— Ну, посмотрим. Для человека, который привык забивать, это чувство гола, наверное, самое главное. Может, почувствовав вкус «добычи», он сможет и в нынешнем году добиться этого достижения.

— Александру уже 40, а это была 26-я шайба в сезоне, то есть забивает он заметно меньше, чем в прошлом.

— Все сезоны у него 30+ голов. Это тоже выдающийся результат. Это говорит про стабильность игрока: никаких спадов у него не случалось, были пики, но уровень держит.

— Недавно подсчитали, что на таком уровне 20 сезонов подряд играл только один Горди Хоу.

— Да. Даже Гретцки не смог этот темп выдержать, — сказал депутат Государственной думы.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше