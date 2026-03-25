17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Динамо М
1
Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории лиги с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м)

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3).

На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Кучеров достиг отметки 120 баллов в 4-м сезоне за карьеру в лиге (2018/19 — 128 в 82, 2023/24 — 144 в 81, 2024/25 — 121 в 78).

Он стал 8-м игроком в истории лиги с таким достижением и повторил рекорд Яромира Ягра (Чехия, 4) среди игроков из Европы.

Также в списке Уэйн Гретцки (14 сезонов), Марио Лемье (8), Марсель Дионн, Фил Эспозито (у обоих — по 6), Ги Лефлер (5) и Бобби Орр (4).

Отметим, что у капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида 3 таких сезона при 117 баллах в 72 играх в текущей регулярке.

Сегодня Никита (19:26, 3:19 — в большинстве) завершил встречу с нейтральной полезностью, отметился 2 бросками в створ и 1 силовым приемом.

