Задоров подрался с Джошуа в матче «Бостона» и «Торонто». Форвард «Лифс» вступился за Тавареса, которого Никита ранее толкнул на борт

В конце второго периода 30-летний россиянин был наказан большим штрафом за толчок на борт форварда «Лифс» Джона Тавареса. В стычку с Задоровым сразу же попытался вступить Истон Коуэн (получил 2 минуты штрафа за грубость), но до драки дело не дошло. Таварес в итоге сумел продолжить игру.
В начале третьего периода вернувшийся на лед после отбытия штрафного времени Никита принял вызов от форварда «Торонто» Дакоты Джошуа. Большинство пользователей портала HockeyFights отдали защитнику «Брюинс» преимущество.
Драка стала для Задорова 5-й в этом сезоне. В 70 играх у него 19 (2+17) очков при полезности «+19» и 144 минутах штрафа (1-й показатель в лиге).
Сегодня Никита (15:05, нейтральная полезность) завершил игру с 3 бросками в створ, 2 силовыми приемами, 1 блоком и 1 потерей.