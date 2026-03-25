Задоров подрался с Джошуа в матче «Бостона» и «Торонто». Форвард «Лифс» вступился за Тавареса, которого Никита ранее толкнул на борт

В конце второго периода 30-летний россиянин был наказан большим штрафом за толчок на борт форварда «Лифс» Джона Тавареса. В стычку с Задоровым сразу же попытался вступить Истон Коуэн (получил 2 минуты штрафа за грубость), но до драки дело не дошло. Таварес в итоге сумел продолжить игру.