17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
2.01
X
4.13
П2
3.45
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
П1
2.10
X
4.11
П2
3.02
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
П1
2.05
X
4.02
П2
3.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
П1
2.02
X
4.12
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Динамо М
1
Макдэвид дважды забил «Юте» и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ — 118 очков против 120. У Никиты 2 матча в запасе

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (5:2). Первый гол стал для него 400-м в рамках регулярок лиги, второй позволил набрать 1200-е очко.

29-летний канадец достиг отметки 40 шайб в 5-м сезоне за карьеру в лиге. На его счету стало 118 (40+78) очков в 72 играх в текущем чемпионате.

Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь трехкратному обладателю трофея Никите Кучерову из «Тампы» (120 баллов в 66 играх, 40+80, сегодня — ассист в матче с «Миннесотой»).

На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон — 115 (46+69) баллов в 69 играх, сегодня у него гол в ворота «Питтсбурга».

До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось провести 12 матчей, «Ойлерс» — 10. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.