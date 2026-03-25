Макдэвид дважды забил «Юте» и сократил отставание от Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ — 118 очков против 120. У Никиты 2 матча в запасе

29-летний канадец достиг отметки 40 шайб в 5-м сезоне за карьеру в лиге. На его счету стало 118 (40+78) очков в 72 играх в текущем чемпионате.
Пятикратный обладатель «Арт Росс Трофи» занимает 2-е место в гонке бомбардиров лиги, уступая лишь трехкратному обладателю трофея Никите Кучерову из «Тампы» (120 баллов в 66 играх, 40+80, сегодня — ассист в матче с «Миннесотой»).
На третьем месте идет форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон — 115 (46+69) баллов в 69 играх, сегодня у него гол в ворота «Питтсбурга».
До конца регулярного чемпионата «Лайтнинг» и «Эвеланш» осталось провести 12 матчей, «Ойлерс» — 10. Таким образом, у Кучерова и Маккиннона есть 2 матча в запасе по сравнению с Макдэвидом.