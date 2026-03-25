Кучеров — 4-й игрок в истории НХЛ с 5 или более сезонами с 80+ ассистами. Он сравнялся с Орром, выше только Гретцки (14) и Лемье (6)

На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.
Кучеров в 5-й раз в карьере в лиге достиг отметки 80 результативных передач за сезон (2018/19 — 87, 2022/23 — 83, 2023/24 — 100, 2024/25 — 84).
Он стал 4-м игроком в истории лиги, кому удалось сделать это как минимум 5 раз. В список также входят форварды Уэйн Гретцки (14 сезонов), Марио Лемье (6) и защитник Бобби Орр (5).
Среди действующих игроков такие сезоны есть еще только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (2, в текущем — 78 передач в 72 играх) и Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (2, в текущем — 69 в 69).