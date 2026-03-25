17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Динамо М
1
Кучеров — 4-й игрок в истории НХЛ с 5 или более сезонами с 80+ ассистами. Он сравнялся с Орром, выше только Гретцки (14) и Лемье (6)

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3).

Источник: Спортс"

На счету 32-летнего россиянина стало 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне при полезности «+45». Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Кучеров в 5-й раз в карьере в лиге достиг отметки 80 результативных передач за сезон (2018/19 — 87, 2022/23 — 83, 2023/24 — 100, 2024/25 — 84).

Он стал 4-м игроком в истории лиги, кому удалось сделать это как минимум 5 раз. В список также входят форварды Уэйн Гретцки (14 сезонов), Марио Лемье (6) и защитник Бобби Орр (5).

Среди действующих игроков такие сезоны есть еще только у Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (2, в текущем — 78 передач в 72 играх) и Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (2, в текущем — 69 в 69).

