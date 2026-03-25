Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.94
П2
3.05
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.84
П2
3.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.84
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
26.03
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.66
Хоккей. НХЛ
26.03
Торонто
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.30
П2
2.37
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
Салават Юлаев
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Анахайм
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Калгари
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
П1
X
П2

Максим Сушинский: «Не сказал бы, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Его можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке»

Бывший нападающий СКА и «Авангарда» Максим Сушинский высказался о рекордах Александра Овечкина и Никиты Кучерова в НХЛ.

Источник: Спортс"

На счету Кучерова 120 (40+80) очков в 66 играх в текущем сезоне, он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ.

"Я бы не сказал, что Кучеров остается в тени из-за Овечкина. Прессе просто надо больше писать о рекордах Никиты. Не только нашей, но и заокеанской. А пресса больше пишет про Сашу.

Но Кучеров уже какой год на высочайшем уровне. Это не последний его такой яркий сезон. Он еще будет добавлять. Думаю, добьется таких же успехов. Да уже добился.

Их с Овечкиным можно поставить в один ряд. Понятно, что по шайбам Сашу тяжело будет догнать в ближайшее время кому-то, но Кучеров очень много передач отдает. У них разный стиль игры. Никиту можно назвать лучшим распасовщиком в XXI веке. Он это доказывает ежегодно", — сказал Сушинский.

Кучеров достиг отметки 120 очков в 4-м сезоне за карьеру в НХЛ. Он 8-й игрок в истории с таким достижением и 2-й среди европейцев (Ягр был 1-м).

Овечкин забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, 923-й — в регулярках. До рекорда Гретцки — 16 шайб.

